El Talibán impide la partida de cuatro aviones de evacuación

Al menos cuatro aviones fletados para evacuar a varios cientos de personas que quieren huir de Afganistán luego de que el Talibán se hiciera del poder llevan días sin poder salir del país, indicaron las autoridades el domingo, y surgieron versiones contradictorias acerca de por qué los vuelos no han podido despegar.

Un funcionario afgano en el aeropuerto de la ciudad norteña de Mazar-e Sharif dijo que los que desean abordar los aviones son afganos, muchos de los cuales carecen de pasaportes o visas, y por lo tanto no pueden salir del país. Dijo que se habían ido del aeropuerto en lo que se resolvía la situación.

Sin embargo, Michael McCaul, el principal republicano de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que en el grupo había estadounidenses y que estaban a bordo de los aviones, pero el Talibán no les permitía despegar, de hecho “manteniéndolos como rehenes”. No indicó de dónde provino esa información. Por el momento no fue posible reconciliar ambas versiones.

Los últimos días de la guerra de 20 años de Estados Unidos en Afganistán se vieron marcados por un angustioso puente aéreo en el aeropuerto de Kabul para evacuar a decenas de miles de personas _estadounidenses y aliados suyos_ que temían lo que les deparaba el futuro, dada la historia represiva del Talibán, especialmente hacia las mujeres. Sin embargo, cuando los últimos soldados estadounidenses se fueron el 30 de agosto, muchas de las personas que desean irse se quedaron en el país.