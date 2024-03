En EE.UU., al abogado de migración Kevin M. Crabtree le dicen ‘Santo’

Si usted pregunta en California (Estados Unidos) por un abogado que trabaje casos imposibles y difíciles en materia migratoria, todas... o casi todas las respuestas conducen a Kevin M. Crabtree.

A este abogado, especializado en Lingüística e Inmigración, la comunidad latina lo llama San Judas Tadeo, y es porque Crabtree es el jurista que lleva a feliz término, con éxito, los casos “imposibles” y las causas desesperadas y perdidas, como el santo Judas Tadeo. Lea: Más de 82.000 migrantes han cruzado el Darién en 2024

“Analizamos cada caso en particular; buscamos e investigamos los detalles y sus causas probables. Lo más importante es que una persona busque un abogado de migración para su caso, y conocer sus razones a fondo”, explica Crabtree.

Este californiano de 44 años, quien habla español y portugués fluidamente y puede conversar en francés y catalán, enfrenta desde 2005 a las cortes de inmigración, defendiendo en derecho a cientos de latinos, quienes han sido arrestados o han estado ad portas de la deportación.

Su oficina Fuerza Immigration Law, desde la cual hace equipo junto a las también abogadas Fernanda C. Bustamante y Erika I. Gonçalves, ha atendido miles de casos. Lea: Más del 50% de las migrantes en México huyen por la violencia

Sólo Kevin M. Crabtree ha manejado personalmente más de 500 procesos y tiene una tasa de éxito del 90%.

Sus asociados consideran a Crabtree un personaje excepcional, dedicado y riguroso. “Es un privilegio trabajar con Kevin, no hay un caso imposible para él; es un ejemplo para los demás” dijo Lily López, abogada de Fuerza Inmigration Law.

Este californiano desea conocer Colombia, pues sus representados le hablan maravillas del país. En sus planes está conocer a Cartagena y Bogotá.

TESTIMONIO DE UN CARTAGENERO

La actualidad migratoria en Estados Unidos está latente por tantos ajustes y la llegada masiva de colombianos, a diario.

Jhonatan Álvarez*, cartagenero que estuvo a punto de ser deportado y fue detenido en Puerto Rico, asegura que Kevin Crabtree fue su salvador. Lea: Hombre acusado de agredir a policía en Times Square quedó libre, ¿a qué se debe?

“Varios abogados consultados previamente no tomaban mi caso por su complejidad; me decían que no podría tener éxito, por los vencimientos de unos términos legales.

“Prácticamente estaba deportado, pero él llegó a mi caso por recomendación de un conocido. Hoy dos años y medio después fue aprobado mi asilo y residencia en este país. Volver a Colombia sería una catástrofe por temas de seguridad. El abogado Kevin es un ‘santo’”, dijo Alvarez.

CIFRAS MIGRATORIAS

Los datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) –organización colombiana–, más de 500.000 personas abandonaron a Colombia en el 2022. Lea: 5.548 migrantes hondureños han sido deportados en 2024

Conforme al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cerca de 170 mil colombianos han sido atrapados tratando de ingresar de forma irregular a EE.UU. Colombia es hoy el quinto (5) país que más migrantes de la región le aporta al territorio estadounidense. Esta lista está desglosada así: mexicanos (735.000), guatemaltecos (221.000), hondureños (216.000) y cubanos (200.000). Lea: Retornos forzados hacen más vulnerables a los migrantes en México

Según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB, por su sigla en inglés), el 2023 fue un año atípico en materia migratoria y se rompieron todos récords en cuanto a arrestos en las fronteras. Aproximadamente 3 millones 200 mil personas fueron arrestadas, lo que refleja un aumento del 20%, para una diferencia real de medio millón más de inmigrantes.

*Nombre cambiado a petición del cartagenero entrevistado.