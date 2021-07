Encuentran cuerpo de colombiano tras colapso de edificio en Miami

El sábado había sido encontrado el cuerpo de su es esposa Catalina Gómez, abogada de 44 años. “Solo estamos esperando que aparezca Valeria (14 años) para poder tomar decisiones, hasta que no la hallan no vamos a hacer nada”, le expresó José Luis Arango a El Colombiano.

La familia Barth Gómez vivía en Medellín y viajaron un mes y medio hasta Estados Unidos para trabajar desde allí y aplicarse la vacuna contra la covid 19.

La cifra de fallecidos se elevó así a 95, anunciaron este martes las autoridades. La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe, por causas aún no determinadas, se situó en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.

Según la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 85 de los 95 cuerpos recuperados han sido identificados hasta ahora, informó la agencia EFE.