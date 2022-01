Encuentran otras cuatro víctimas del naufragio frente a Florida

Durante una rueda de prensa ofrecida hoy, la capitana Jo-Ann Burdian, comandante del sector Miami en la Guardia Costera, tras expresar sus condolencias a los familiares, informó que los cuatro cuerpos fueron hallados en las últimas 24 horas, pero no dio más detalles.

La investigación se encuentra en su fase inicial, no obstante, el caso podría suponer cargos por “tráfico humano con muerte”, de acuerdo a las autoridades federales, que se abstuvieron de informar sobre las nacionalidades de los ocupantes de la embarcación y otros detalles relativos.

La mujer reveló al medio que entre los desaparecidos está también su hija de 18 años, a la que ya da por muerta, de acuerdo al relato que le hizo su hijo.

“Me dijo: ‘mamá, mi hermana se murió, mi hermana se ahogó, yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó’. Fue lo único que me dijo”, relató la madre, visiblemente emocionada.

“Se aferró a lo quedó de la embarcación, así como se ve en la foto”, explicó la mujer sobre las circunstancias en que su hijo logró salvarse y que calificó de “milagro”.

La madre pidió “comprensión” a las autoridades migratorias estadounidenses y que dejen libre a su vástago.