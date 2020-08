Erik Hoffman tiene luz verde para conocer a su bebé y volver a Colombia

El cartagenero Erik Samuel Hoffman Martínez recibió la noticia que más anhelaba, por estos días, sería incluido alguno los vuelos comerciales con fines humanitarios del gobierno colombiano, el cual partirá desde EEUU, para volver a casa, para poder volver al país y estar al lado de su esposa y ver nacer a su primogénita.

Así lo relató el joven cartagenero al periódico El Universal, quien recibió esta mañana un correo oficial del Consulado Colombiano en Miami, estado de la Florida, que lo acreditaba con un cupo en vuelo de retornación al país.

Hoffman ha estado atrapado y varado en el país del norte, en la tierra del Tio Sam, desde el cierre de fronteras, 17 de marzo pasado. Lea: Cartagenero quiere volver a casa para conocer a su bebé

“Mi alma volvió al cuerpo. Sabía que los milagros existen pero no estaba seguro si eso me ocurriría a mi, dicen que un bebé en camino viene con un pan debajo del brazo, pero mi hija, que aún está en el vientre de su mamá logró un pasaje aéreo para verla nacer” contó entusiasmado Erik Samuel.

Hoffman Martínez relató además que “yo estaba ocupado y me entra una notificacion de que me ha llegado un correo, pero yo no le doy importancia, porque no pensé que el consulado me fuera a responder. Cuando me detengo a revisar el mensaje por curiosidad, me doy cuenta de que si era el consulado. El correo me notificaba que ya habia sido elegido para un vuelo humanitario proximamente, pero no se sabia que fecha era. Eso me dio un alivio muy grande saber que si voy a estar junto a mi esposa al momento que nazca Kaila Sofia”.