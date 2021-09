Eslovenia exige a funcionarios vacunarse para trabajar de forma presencial

Todos aquellos funcionarios estatales del país centroeuropeo de dos millones de habitantes que no se vacunen seguirán con su trabajo desde casa, si su tarea lo permite, según el ministro.

Esta decisión la anunció hoy en una rueda de prensa el ministro de Administración Pública, Bostjan Koritnik, quien subrayó que la medida no supone la introducción de una vacunación obligatoria.

La decisión afecta a los diferentes ministerios, así como oficinas y órganos asociados, la policía, los bomberos, el Ejército y la administración local.

El objetivo de esta medida es impedir la propagación de contagios en los lugares de trabajo y asegurar un funcionamiento sin problemas de la administración.

Una excepción serán las personas que por razones médicas no pueden ser vacunadas, para ellas será suficiente presentar pruebas negativas de COVID-19.

La abogada laboralista Natasa Pirc Musar explicó que esta decisión, que afecta a unos 18.000 empleados estatales, supone “introducir de forma encubierta la vacunación obligatoria”.

“Los agentes de la policía o los militares no pueden trabajar desde casa. Si no pueden entrar en los espacios oficiales, recibirán primero una advertencia, y si no se vacunan, lo único que sigue es el despido”, alegó.

La experta también dudó de la constitucionalidad de la normativa anunciada.