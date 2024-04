Este fue el pedido del papa en rezo del ángelus del lunes de Pascua

Con el rezo del ángelus de hoy concluyeron los ritos de la Semana Santa del papa Francisco, que renunció a presidir le vía crucis en el Coliseo de Roma para “salvaguardar su salud”, pero que ha asistido en buena forma y leyendo las homilías preparadas al resto de celebraciones.

En el ángelus de este lunes, el papa afirmó que la resurrección de Jesús “nos dice que no temamos, no tengamos miedo, no nos hundamos en una vida sin esperanza, no renunciemos a la alegría de la Pascua”. Vea aquí: Galería: así fue el multitudinario viacrucis en el Centro Histórico