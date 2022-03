Eurocámara no ha iniciado proceso de entrada de Ucrania en la UE

El Parlamento Europeo (PE) no ha aceptado la solicitud de Ucrania para unirse a la UE ni se ha iniciado un procedimiento especial de adhesión, tal y como sostienen mensajes virales que malinterpretan una petición de la Eurocámara para que se reconozca a este país como candidato al ingreso.

HECHOS: El Parlamento Europeo no ha admitido a Ucrania en la UE ni ha activado ningún procedimiento especial de adhesión, pues la Eurocámara no tiene competencias en ese ámbito y la resolución aprobada por los eurodiputados no contempla estos supuestos.

En primer lugar, el texto en cuestión, que contó con el respaldo mayoritario de la cámara, pide a las instituciones comunitarias que otorguen a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea.

En este sentido, la Eurocámara “no inició nada”, sino que mostró su “apoyo político” a que el país de Europa del Este pase a ser “potencial candidato” a adherirse al club comunitario, explica a EFE Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Hay una muestra de solidaridad que no es el proceso de ampliación de la UE tal y como estaba establecido”, precisa Molina, que recuerda que la resolución contempla otra serie de cuestiones como la condena al ataque perpetrado por Moscú o la petición de más sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea.

NO EXISTE NINGÚN PROCESO ESPECIAL DE ADHESIÓN

Los mensajes difundidos en redes sociales apuntan también a la activación de un proceso especial de adhesión para Ucrania, un mecanismo que no está recogido en el texto respaldado por los eurodiputados y tampoco en el Tratado de la Unión Europea, el cual regula la ampliación del bloque.

Asimismo, el proceso “no puede ser iniciado por el Parlamento Europeo”, recalca Molina quien sostiene que el procedimiento de ampliación de la UE es “complejo y muy largo”.

De hecho, los países miembros celebrarán este jueves y viernes una reunión ministerial en Arlés (sureste de Francia) en el que la Unión Europea van a posicionarse sobre la relación futura con Ucrania, como paso previo a la evaluación de las opciones que se pueden barajar.

Fuentes francesas organizadoras de este encuentro, en el marco del semestre de su Presidencia de la UE, indicaron que se ha reajustado el programa para tener en cuenta la actualidad de la invasión de Ucrania por Rusia, que ha puesto en un primer plano la solicitud de las autoridades de Kiev de entrar en la Unión.

PAÍSES A FAVOR Y OTROS CON MÁS DUDAS

La solicitud formal de Zelenski para que su país sea Estado miembro de la UE llevó a una cascada de reacciones entre los Veintisiete.

Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia se han pronunciado a favor de dar “una perspectiva inmediata de adhesión” a Ucrania, mientras que el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, señaló que “no tiene sentido de hablar de membresía plena” del país.

Por otro lado, la propia presidenta de la Comisión Euorpea, Ursula von der Leyen, reconoció en la sesión plenaria del Parlamento que “todavía hay un camino por delante” para la integración de Kiev como nuevo Estado, aunque aseguró que “Ucrania y la UE están más cerca que nunca”.

UN PROCESO COMPLEJO

En todo caso, el proceso de adhesión contempla varias condiciones y pasos en los que varios países se encuentran encallados.

Tras la recepción de la solicitud de Zelenski, el Consejo (los países) tendrá que evaluarla y decidir si solicita un dictamen al respecto a la Comisión Europea, que puede tardar entre 15 y 18 meses en ser finalizado.

Si el dictamen de la Comisión es favorable, el Consejo deberá dar paso a la apertura de negociaciones en las que el país tendrá que adoptar el derecho europeo y poner en marcha las reformas necesarias para reunir las condiciones de adhesión.

No existe un plazo concreto para que se materialice la entrada de un país, pero el propio club comunitario reconoce que las negociaciones “llevan mucho tiempo” por el “gran volumen de normas y reglamentos” europeos.

En resumen, el Parlamento Europeo no ha iniciado el proceso de entrada de Ucrania en la UE, pues carece de competencias en este ámbito y lo que ha expresado es su apoyo a que el país sea candidato.