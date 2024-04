“Europa y Estados Unidos son más fuertes juntos”: OTAN

Me gusta el Tratado de Washington y no solo por que sea muy breve, solo 14 párrafos en unas pocas páginas. Nunca un documento con tan pocas palabras ha significado tanto para tanta gente”.

Jens Stoltenberg (Secretario General de la OTAN)

Además de en la ceremonia, los ministros de Exteriores aliados participan hoy en la segunda jornada de su habitual reunión de primavera, que incluye un Consejo OTAN-Ucrania.

“Si el apoyo a Ucrania no continúa, si Ucrania no se puede defender, la guerra de agresión rusa contra Ucrania seguirá amenazando con continuar hacia las fronteras europeas, hacia nuestras propias fronteras de la OTAN. Si Ucrania no puede seguir defendiendo nuestra libertad, esta guerra amenaza con estar a 8 horas de Berlín”, dijo a su llegada la ministra alemana, Annalena Baerbock.

“Vemos que Rusia por desgracia será una amenaza estratégica a largo plazo para la Alianza. Pero no somos débiles, muy al contrario, somos muy, muy fuertes”, indicó la titular finlandesa, Elina Valtonen.