Fallece en Nueva York el banquero y diplomático Felix Rohatyn

“Me llaman cuando algo estaba roto, me siento como si fuera un cirujano”, indicó en una ocasión, según el periódico.

El conocido banquero y diplomático Felix Rohatyn (1928, Austria), a quien se atribuye haber evitado la quiebra de la ciudad de Nueva York en la década de 1970, murió este sábado en Nueva York a los 91 años, según el periódico The New York Times.

El presidente Bill Clinton consideró al banquero, un donante del Partido Demócrata, para secretario del Tesoro pero finalmente lo designó embajador de EE.UU en Francia, cargo que ejerció del 1997-2000, bajo la segunda administración del mandatario.

Al finalizar, Rohatyn, a quien el periódico se refiere como una persona estricta y directa, regresó a EE.UU, y comenzó a escribir ocasionalmente para The New York Review of Books. Denunció las políticas de George W.Bush y escribió sobre la crisis financiera del 2008 señalando su nostalgia por los tiempos pasados donde había un Wall Street donde las relaciones y la reputación de la persona eran importantes.

El Times destaca que igual que la ciudad que ayudó a salvar, los primeros años de Rohatyn fueron una mezcla de lujos y dificultades.

El banquero, que trabajó con los más importante políticos y financieros, nació en Austria el 29 de mayo de 1928, hijo único de Alexander Rohatyn, un polaco judío y Edith Knoll, hija de un próspero banquero de Viena.

Su padre se encargaba de administrar las cervecerías de su suegro en Austria, Rumanía y Yugoslavia hasta 1934, cuando la creciente amenaza nazi les obligó a dejar su hogar y establecerse en Francia. Unos años más tarde sus padres se divorciaron y su madre volvió a casarse.

La invasión nazi de Francia obligó a la familia a dejar el país y tras una larga travesía llegaron a EE.UU. en 1942.