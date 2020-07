Familia de George Floyd demanda a la ciudad de Minneapolis

La familia de George Floyd demandó el miércoles a la ciudad de Minneapolis y a los cuatros policías acusados por su muerte, denunciando que los agentes violaron los derechos de Floyd cuando lo restringieron contra el suelo y que la municipalidad permitió en sus fuerzas policiales una cultura de fuerza excesiva, racismo e impunidad.

Floyd, un hombre negro, falleció el 25 de mayo luego que el policía Derek Chauvin, de raza blanca, le pisó el cuello por casi ocho minutos durante los cuales Floyd repetidamente exclamó que no podía respirar. Chauvin ha sido acusado de homicidio no premeditado y otros tres policías que estaban allí en ese momento _Tou Thao, Thomas Lane y J. Kueng_ están acusados de coadyuvar en un homicidio no premeditado.

Los cuatro policías fueron despedidos al día siguiente de la muerte de Floyd, que desató una ola de protestas en todo el mundo contra el racismo y la injusticia social.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Minnesota, fue anunciada por el abogado Ben Crump y otros asesores legales en representación de la familia de Floyd.