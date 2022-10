Filipinas: en 3 meses van más de 90 muertos en redadas policiales

El actual presidente de Filipinas, “Bongbong” Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, defendió cambiar el rumbo de las operaciones policiales contra el narcotráfico tras ganar las elecciones el pasado mayo, y abogó por perseguir con dureza solo a los traficantes, y no a los consumidores, como hizo su predecesor.

Sin embargo, desde que Ferdinand Marcos Jr. juró el cargo como jefe de Estado el 30 de junio, hasta el 7 de octubre 93 personas han muerto en redadas policiales contra las drogas, más fallecimientos que durante el segundo trimestre de 2022, el último de Duterte en el poder, según el Proyecto Dahas, de la Universidad de Filipinas (UP).

Unas declaraciones que no reflejan la realidad sobre el terreno, pues, según detallan desde Dahas en una entrevista a EFE, 32 de las 93 muertes registradas con Marcos Jr. en el poder fueron cometidas por “asaltantes desconocidos”, y añade que “sigue siendo un número muy preocupante” de ejecutores ajenos a las fuerzas del estado.

De momento, tanto la policía como el nuevo Ejecutivo guardan silencio o restan importancia a la violencia de la campaña antidroga y no dan detalles acerca de estas operaciones.

“Si Marcos Jr. quiere que acabe la violencia, puede ordenar a la policía que deje de matar”, zanja Conde, insinuando que dicha orden no ha sido dada aún.

No obstante, el polémico expresidente, que sacó a Filipinas de dicho organismo en 2019, tampoco permitió la entrada de los investigadores en el país.

Marcos Jr., quien ha anunciado que Filipinas no volverá a este organismo, confirmó que no permitirá la entrada de los investigadores de la CPI en el país porque “no hay ninguna necesidad de que vengan a Filipinas”, a no ser que se “derrumbe el sistema” judicial y policial.

“Los supuestos crímenes fueron cometidos por filipinos en Filipinas. ¿Por qué necesitaríamos que unos extranjeros vengan a decirnos lo que tenemos que hacer?”, declaró Marcos Jr. el mes pasado, en un tono mucho más parecido al de su predecesor del que utilizó en campaña, que ahora también choca con los números.