Guterres cree que la OMS no intentó ayudar a China a “esconder la realidad”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cree que, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudo cometer errores en los inicios de la pandemia, no intentó ayudar a China “a esconder la realidad” y trató de tener una buena relación con el país asiático para asegurarse de que cooperara.

En una entrevista que publica este sábado el diario español El País, Guterres también destaca que “la relación entre EEUU, China y Rusia es más disfuncional que nunca” y otorga a la UE un papel vital para evitar un orden mundial dominado por Washington y Pekín. (Le puede interesar: EE. UU. acepta propuesta de la UE de dialogar sobre la “grave amenaza” china)

“Necesitamos un liderazgo global porque, si no, no podemos responder de forma efectiva -argumenta- a retos como los de una pandemia. Pero desafortunadamente, donde hay poder, no hay liderazgo, y donde hay liderazgo, falta poder”.