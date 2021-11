Hondureños cierran 2021 con esperanza de que elecciones le cambie la vida

Honduras cierra 2021 conmemorando 200 años de su independencia de la Corona española sumida en una crisis política y social que se agudizó desde 2009, y unas elecciones generales que suponen un cambio de vida después de tres períodos consecutivos en el poder del conservador Partido Nacional.

De los 9,5 millones que tiene el país centroamericano, más del 70 por ciento viven en la pobreza, flagelo que es testigo visible en niños, mujeres y ancianos pidiendo dinero o comida en rotondas de bulevares o a pocos metros de semáforos, en el menor de los casos vendiendo cosas o limpiando parabrisas de vehículo.

LEY SECA, DESARME Y MIEDO A QUE HAYA VIOLENCIA

“Yo no sé todavía si voy a votar, a mi nadie me ayuda, el bono familiar (gubernamental) de 7.000 lempiras (unos 290 dólares) nunca me llegó, ni siquiera a mi hija que tiene dos hijos y está sin trabajo”, dijo a Efe María Alejandra Álvarez, vendedora de “tamalitos de elote y montucas”, derivados de maíz tierno.

Desde hace varios años María Alejandra, quien señaló que “están empatados” los dos candidatos que tienen más posibilidades de triunfo en las elecciones, tiene su puesto de venta en una acera, a un costado de la entrada principal de un reconocido supermercado en la capital hondureña.