¡Inexplicable! “Roban” a hombres sus genitales con brujería

Los afectados aseguran que no hubo violencia física ni heridas visibles que pudieran explicar la súbita ausencia de sus órganos sexuales. El más reciente de estos incidentes se produjo el lunes, cuando un joven comerciante de zapatos experimentó la pérdida de su miembro viril después de ayudar a dos hombres que se presentaron como nigerianos en busca de asistencia por problemas lingüísticos.

La intervención de los residentes locales llevó a la detención del supuesto culpable, quien durante el interrogatorio policial, confesó haber recurrido a poderes de brujería conocidos localmente como ‘juju’ para cometer este acto incomprensible.

Aunque el sospechoso intentó deshacer el hechizo, sus esfuerzos fueron en vano, dejando al joven vendedor en una situación desoladora. Es importante mencionar que este no es el primer caso de su tipo en la región, ya que informes anteriores han documentado incidentes similares donde, a pesar de que algunos hombres lograron recuperar sus órganos sexuales gracias a intervenciones mágicas, lamentablemente, la funcionalidad no fue restaurada por completo. Lea aquí: Los rezos no ayudaron a ‘el Viejo’: cayó uno de los más buscados en Cartagena

Este extraordinario acontecimiento ha generado una mezcla de miedo, incredulidad y fascinación tanto a nivel local como internacional, poniendo de manifiesto las complejas intersecciones entre la creencia en lo sobrenatural, la salud sexual y la seguridad pública en algunas comunidades.