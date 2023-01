Insólito: los castigos a las mujeres en Irán por no llevar velo

Irán es conocido por sus leyes que para la gran mayoría de personas a nivel internacional, rebasan los límites de lo extremo. Especialmente cuando se trata de las mujeres, ya que deben enfrentarse a un régimen mucho más estricto que el del género masculino.

Imagínate ser mujer y llevar una vida relativamente normal, asistir a la universidad, ir en el autobús, ir de compras, o disfrutar un día de playa en total libertad. Ahora piensa cómo seria realizar estas actividades no sin antes comprobar si llevas el velo debidamente cubierto con un pañuelo, y te has tapado bien brazos y piernas, porque si no lo haces puedes enfrentarte a procesos legales. Lea: Condenada a 5 años de prisión Faezeh Hashemí, hija de un expresidente iraní

Esa es la realidad que viven millones de mujeres y niñas iraníes; muchas están obligadas, contra su voluntad, a cubrirse el pelo con un velo. Las que no lo hacen, son consideradas delincuentes por el Estado.