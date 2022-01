ISIS realiza ataques letales en Siria e Irak; mueren decenas

Más de 100 milicianos del grupo Estado Islámico perpetraron un intrincado ataque contra la mayor prisión de Siria en la que se encontraban presuntos extremistas, informaron las autoridades el viernes, mientras que integrantes del mismo grupo irrumpieron en un cuartel del ejército en Irak, matando a 11 soldados mientras dormían.

Se cree que la fuga de la prisión en Siria es la mayor desde que los milicianos perdieron la última porción de territorio que tenían hace casi tres años. En los últimos meses, las células durmientes del Estado Islámico se han vuelto más activas en ambos países, reivindicando ataques que mataron a decenas de iraquíes y sirios.

En Irak, hombres armados de ISIS atacaron un cuartel del ejército en una zona montañosa al norte de Bagdad la madrugada del viernes y mataron a 11 soldados mientras dormían, dijeron funcionarios militares y de seguridad iraquíes.

Según las autoridades, el ataque ocurrió en el distrito de Al-Azim, una zona abierta al norte de la ciudad de Baqouba, en la provincia de Diyala. Las circunstancias del asalto no estuvieron claras de momento, pero dos funcionarios que hablaron con The Associated Press aseguraron que los rebeldes irrumpieron en el cuartel a las 3:00 de la madrugada y mataron a tiros a los soldados antes de huir.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a ofrecer declaraciones oficiales. Un comunicado militar iraquí dijo que entre los muertos había un oficial con rango de teniente y 10 soldados.