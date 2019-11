Jueza ordena a Trump pagar 2 millones de dólares por mal uso de su fundación

Una juez de la Corte Suprema de Nueva York ordenó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagar dos millones de dólares por el mal uso de su fundación, que clausura, resolviendo una demanda por utilizar dicha institución caritativa para promover sus intereses políticos y económicos.

La jueza Saliann Scarpulla también acordó cerrar así la Fundación Trump y distribuir alrededor de 1,7 millones en fondos restantes a otros grupos sin ánimo de lucro.

El pasado 23 de noviembre, Scarpulla ya había rechazado desestimar un caso iniciado en junio contra Trump, tres de sus hijos y la fundación a su nombre después de que la defensa argumentase que no se puede demandar a un mandatario en funciones en una corte estatal.

La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, confirmó en un comunicado un acuerdo según el cual se multa a Trump por daños y perjuicios al usar indebidamente los donativos para “intervenir en las primarias presidenciales de 2016 y promover sus propios intereses políticos”.

Según la Fiscalía, Trump admite haber hecho un uso indebido de fondos en su fundación, y acepta las restricciones sobre el futuro servicio caritativo y la presentación de informes continuos a la Oficina de la Fiscal General en caso de que cree una nueva organización benéfica.

Los acuerdos también incluyen requisitos de capacitación obligatorios para Donald Trump Jr., Ivanka Trump, y Eric Trump. Finalmente, los asentamientos nombran a las organizaciones benéficas que recibirán los activos restantes de la Fundación Trump como parte de su disolución.

“La Fundación Trump ha sido cerrada, los fondos que fueron utilizados indebida e ilegalmente están siendo restaurados, el Presidente estará sujeto a la supervisión continua de mi oficina, y los hijos de Trump tuvieron que someterse a una capacitación obligatoria para garantizar que este tipo de actividad ilegal nunca se vuelva a realizar”, dijo la Fiscal General James.

Para james, “la decisión de la corte, junto con los acuerdos que negociamos, son parte de una gran victoria en nuestros esfuerzos por proteger los activos caritativos y responsabilizar a quienes abusen de las organizaciones caritativas para beneficio personal”.

Los 1,78 millones de dólares en activos que actualmente tiene la Fundación Trump, junto con los 2 millones en daños y perjuicios que pagará Trump, se desembolsarán por igual a ocho organizaciones benéficas: Army Emergency Relief, Children’s Aid Society, Citymeals-on- Wheels, Give an Hour, Martha’s Table, United Negro College Fund, United Way of National Capital Area y el Museo del Holocausto de los EE.UU.