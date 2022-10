La conmovedora despedida de veterinario que cuidó a un chimpancé en Nicaragua

“Desde ese día que nos vimos hicimos como una buena química y me fui ganando su cariño y su amistad, porque ellos también son muy enojados y con la fuerza de casi cinco hombres son muy peligrosos”, contó.

“Pipo: ¡Qué pesar me da dejarte, mucho pesar!, ¡Me duele mucho dejarte, me da mucho pesar”, dijo Sacasa visiblemente emocionado.

“Vengo a despedirme de vos. Ya me voy a ir (del Zoológico Nacional) y vengo a despedirme. Ya estamos cansados Marina (su esposa y directora de ese refugio de animales) y yo, y venimos a despedirnos”, comenzó su relato Sacasa en un video divulgado en redes sociales.

“Con su primer accidente más su segundo, él se fue volviendo súper agresivo, porque él no podía ver a un grupo de niños de colegio y peor (si simulaban) que le iba a dar comida y al final no le daban nada; su reacción era morderse las heridas viejas hasta arrancarse el pedazo de carne y así sucedió varias veces por lo que decidimos no sacarlo cuando había mucha gente para evitar ese problema”, indicó.

Luego de contar la vida de “Pipo”, Sacasa dijo que “lo más duro, lo más triste” es despedirse del chimpancé y que lo hacía “con un gran dolor” en su corazón, y “con lágrimas en mis ojos”.

“Solo espero que así como lo cuidamos por 25 años, dándole mucho amor (...) los nuevos (administradores) que estarán a cargo del Zoológico, lo sigan haciendo, porque él es un animalito muy agradecido”, dijo.

Más de 1.000 ejemplares de casi un centenar de especies que habitan en el Zoológico Nacional, ubicado 16 kilómetros al sureste de Managua, pasarán a manos del Estado a partir de noviembre, anunció su directora Marina Argüello el viernes pasado en un video de despedida.

Argüello negó que el Gobierno de Daniel Ortega haya confiscado el centro, y aseguró que, “por motivos de salud”, su administración será entregada al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.

Entre las especies que hospeda se encuentran leones africanos, lagartos, tigres de bengala, pumas, hipopótamos, avestruces, guardabarrancos, iguanas, monos, jaguares, tapires y chimpancés.