La despiden del trabajo por publicar videos en TikTok

Lexi Larson

Le fue difícil encontrar un nuevo trabajo

Dos días después, la mujer intentó tocar puertas, consiguió una nueva oportunidad pero a los días fue despedida ¿la razón? Su cuenta de TikTok.

“Dijeron que tener esta cuenta era un problema de seguridad porque podía publicar algo privado sobre la empresa”, explicó.

“Le pregunté: ‘¿He violado alguna política? ¿He publicado algo en TikTok que sea un problema de seguridad? Y dijeron que no en este momento, no lo he hecho, pero podría suceder en cualquier momento en el futuro, por lo que simplemente no van a correr ese riesgo”.