La ONU analiza el riesgo de una inminente guerra civil en Birmania

“Permaneceré abierta al diálogo y continuaré señalando esto, pero si simplemente esperamos a cuando estén listos para hablar, la situación en el terreno solo empeorará. Un baño de sangre es inminente”, dijo antes de pedir que no se dé “legitimidad a su gobierno” ni se reconozcan los intentos de los militares de crear una fachada de que todo sigue igual”.

El Ejército de Arakan, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar firmaron un comunicado conjunto este martes en el que advirtieron al Ejército birmano de que si no detiene sus acciones violentas defenderán y colaborarán con el movimiento de protesta civil contra la junta militar.

China y Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, figuran entre los Estados miembros que hasta ahora han preferido no denunciar el golpe de Estado del 1 de febrero en Birmania. Hoy mismo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price ha pedido a China que use su influencia para controlar la situación, añadiendo que la violencia en el país no va en el interés de Pekín.