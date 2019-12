La rabia que hizo estallar Hong Kong

No todo el mundo dentro del movimiento prodemocrático defiende ese discurso triunfalista tras las elecciones. Lam, un profesor de ajedrez de 50 años, recuerda que esos comicios se centran en asuntos urbanos y de la comunidad, con escaso poder político. “Ha sido una victoria simbólica que demuestra que estamos unidos, pero no que tengamos poder”. Según él, la “verdadera batalla por el poder” será en las elecciones legislativas de 2020.

“Nosotros no hemos disfrutado de ese crecimiento económico. No vemos un futuro, no podemos comprarnos una casa ni avanzar en el escalafón social”, apunta Cheung. “Pero esta situación económica no es en absoluto la causa de las protestas, el movimiento es puramente político. No estamos pidiendo al gobierno una casa ni tenemos demandas económicas”, aclaró.

¿Hay una posible salida a la crisis? “Mientras el gobierno no haga concesiones, las protestas seguirán. Nos merecemos democracia y libertad”, asegura Cheung, aunque la demanda del sufragio universal directo para elegir al jefe del Ejecutivo de Hong Kong parece un escollo difícil.

“Dada la mentalidad cada vez más nacionalista, irredentista y rígida de Pekín, no veo una solución. Al menos no a corto plazo”, sentencia el profesor Shen.