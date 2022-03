La SIP distingue a la FLIP con el Gran Premio Chapultepec 2022

La FLIP, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representaron a la periodista colombiana Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por ser víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el 2000. En 2021, la Corte IDH dictó una sentencia histórica que condenó al Estado colombiano. Ambas organizaciones recibieron de la Universidad de Columbia, de Nueva York, el Premio Global a la Libertad de Expresión 2022 a la Excelencia en Servicios Legales, en reconocimiento a su trabajo colaborativo en el caso Jineth Bedoya vs. Colombia.

El presidente de la Subcomisión de Chapultepec de la SIP, Armando Castilla, resaltó “el trabajo profesional, incansable y valiente, a favor de las libertades de expresión y de prensa de la FLIP”.

Castilla, director del diario mexicano Vanguardia, de Saltillo, recordó que la SIP otorga este premio desde 1998, para destacar a personas e instituciones que defienden y promueven los valores de la Declaración de Chapultepec.

Otros recipientes del premio fueron: Martin Baron, ex director ejecutivo The Washington Post, EE. UU.; Edison Lanza, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, EE. UU; el Newseum, EE. UU.; Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, Argentina; Alberto Ibargüen, presidente de la Fundación John S. y James L. Knight, EE. UU.; Catalina Botero, ex relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y periodista, México; Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, Perú; José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, EE. UU.; Asdrúbal Aguiar, abogado, académico y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina; el Banco Mundial; la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH; Anthony Lewis, escritor y ex columnista de The New York Times; Claudio Grossman, ex presidente de la CIDH; Jorge Santistevan, ex defensor del Pueblo, Perú; Dana Bullen, ex director ejecutivo del Comité Mundial por la Libertad de Prensa; Arthur O. Sulzberger, Presidente Emérito de The New York Times y Federico Mayor Zaragoza, ex director general de Unesco.