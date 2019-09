Las diez frases más polémicas de Robert Mugabe

Los zimbabuenses amanecieron este viernes con la noticia de la muerte del veterano líder del país entre 1987 y 2017, Robert Mugabe, un hombre amado y odiado a partes iguales durante su tiempo como presidente de este Estado del sur de África.

El expresidente, el jefe de Estado más longevo del mundo, antes de su forzada dimisión en 2017 y fallecido hoy a los 95 años en un hospital de Singapur, se caracterizó siempre por una afilada lengua tendente a la polémica.

Mugabe fue el único líder del país desde que Zimbabue consiguió la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, y se vio envuelto en un gran número de controversias durante sus 37 años de mandato.

Su excentricidad le llevó a compararse con Cristo y Hitler e hizo duras declaraciones sobre cuestiones como la homosexualidad, la religión o el colonialismo.

A continuación se reproducen las diez frases más famosas y polémicas de Mugabe:

1. FOBIA A LA OPOSICIÓN Y EL REINO UNIDO.

“Solo Dios, quien me nombró, me eliminará, no el MDC (opositor Movimiento para el Cambio Democrático), no los británicos. íSolo Dios me eliminará!”, dijo Mugabe en una reunión electoral en 2008.

2. HITLER.

“Este Hitler solo tiene un objetivo: justicia para su pueblo, soberanía para su pueblo, reconocimiento de la independencia de su pueblo y sus derechos sobre sus recursos. Si ese es Hitler, déjame ser diez veces Hitler”, espetó en un discurso en 2003.

3. HOMOSEXUALIDAD.

“Necesitamos continuidad en nuestra raza. Y eso viene de la mujer y no de la homosexualidad. John y John, no; María y María, no. Son peores que los perros y los cerdos”, señaló en una entrevista concedida a la radio estatal ZDC en 2015.

4. ÁFRICA.

“África debe volver a ser lo que era antes de que los imperialistas la dividieran. Estas son divisiones artificiales que, en nuestro concepto panafricano, buscaremos eliminar”, manifestó en un discurso en Salisbury (actual Harare) en 1962.

5. EL HOMBRE BLANCO.

“Nuestro partido debe seguir generando miedo en el corazón del hombre blanco, nuestro verdadero enemigo”, comentó Mugabe en un mitin político de su partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) en 2002.

6. CRISTO.

“He muerto muchas veces. Ahí es donde he vencido a Cristo. Cristo murió una vez y resucitó una vez. He muerto y resucitado y no sé cuántas veces moriré y resucitaré”, indicó acerca de los rumores sobre su muerte en la radio estatal en 2012 por su 88 cumpleaños.

7. ECONOMÍA.

“Nuestra economía es cien veces mejor que la economía africana promedio. Fuera de Sudáfrica, ¿qué país es (tan bueno) como Zimbabue? Lo que falta ahora son bienes en los estantes, eso es todo”, adujo en una entrevista en 2007.

8. EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE GEORGE W. BUSH.

“Que el señor Bush lea la historia correctamente. Que se dé cuenta de que personalmente y en su capacidad representativa como actual presidente de Estados Unidos, defiende esta ‘civilización’ que ocupó, colonizó, encarceló y mató. Él tiene mucho que expiar y muy poco para darnos lecciones sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De sus manos gotea sangre inocente de muchas nacionalidades”, afirmó ante la Asamblea General de la ONU en 2007.

9. EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO TONY BLAIR.

“Hemos luchado por nuestra tierra, hemos luchado por nuestra soberanía. Por pequeños que seamos, hemos ganado nuestra independencia y estamos preparados para derramar nuestra sangre. Entonces, Blair quédate con tu Inglaterra y déjame quedarme con mi Zimbabue”, dijo en la Cumbre de la Tierra en Sudáfrica en 2002.

10. REVOLUCIÓN.

“Los votos del pueblo y las armas del pueblo son siempre gemelos inseparables”, apuntó en un discurso de tono revolucionario en 1976 como comandante del Ejército Africano de Liberación Nacional de Zimbabue.