Leopoldo López lamenta no haber “liberado” a Venezuela

“Yo tengo la frustración de no haber logrado la libertad de Venezuela, y ha sido un proceso muy largo, muy tóxico, que ha llevado a buscar culpables entre nosotros y yo creo ese no es el camino”,

Leopoldo López.

Respecto a las elecciones de noviembre, dijo que no eran libres, en diálogo con la agencia AFP. “No es una elección libre, no es transparente y no es verificable. Yo creo que son un evento electoral que ha convocado la dictadura en donde no hay ningunas condiciones”. Sin embargo, el político -exiliado en España- dijo que los comicios pueden servir a la oposición.

“Estamos participando para dar la pelea, para salir a la calle, para organizar a la gente, para mandar un mensaje”, dijo. Respecto a las intenciones del gobierno de Maduro, que se ha sentado en una mesa de negociación con la oposición en México en las últimas semanas, López aseguró que sólo intenta lavar su imagen. También pidió a la comunidad internacional aumentar la presión contra el régimen.