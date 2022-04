Liberan a mujer en El Salvador tras 10 años en prisión por aborto

Después de casi diez años en prisión una mujer salvadoreña recuperó el jueves su libertad gracias a una conmutación de pena dispuesta por la Corte Suprema y confirmada por el Ministerio de Justicia.

Desde diciembre el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a siete mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron procesadas por aborto, una situación que han atravesado muchas mujeres pobres de El Salvador, donde la interrupción voluntaria del embarazo está penalizada en todos los casos.

El 30 de diciembre de 2011 Glenda, entonces de 19 años, tuvo una emergencia obstétrica. La mujer -cuyo apellido no fue difundido para proteger su identidad- alegó que no sabía que estaba embarazada y que lo último que recordaba es haber ido al baño y sentir un fuerte dolor. Allí se desmayó. Cuando despertó estaba en un hospital público donde la acusaron de abortar. La joven ya no regresó a su casa, del hospital fue enviada a la cárcel.

En 2013 fue condenada a 10 años de prisión por homicidio simple. Pero la Fiscalía General de la Republica apeló ante un tribunal superior, solicitó la modificación de la pena y pidió 50 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Una cámara resolvió modificar la calificación del delito y Glenda fue condenada a 30 años.

Los abogados de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización no gubernamental que ayuda a las mujeres criminalizadas por emergencias de salud durante su embarazo, informó la liberación de Glenda y explicó en un comunicado de prensa que “la modificación de la pena fue sólo un perjuicio de género. No tenían ninguna prueba de que Glenda haya tenido noción directa en el hecho del que la acusaban”.