“Mi hija se está muriendo”: padre de estudiante colombiana atrapada en Rusia

En medio de la pandemia que azota al mundo, la colombiana Valeria Lucía Guerrero, de 21 años, espera respuestas del gobierno de Colombia. Hace dos semanas, esta estudiante sexto semestre de medicina fue diagnosticada con linfoma no hodgkin, un cáncer avanzado etapa cuatro, por lo que le pidió un vuelo humanitario para regresar su natal Barranquilla y poder así someterse a quimioterapias. Sin embargo, aún no ha podido retornar. La brillante joven, becada por la Universidad Federal de Kazán, atraviesa una compleja situación. El Universal contactó a Johny Guerrero, su padre, quien le hace un llamado al presidente Iván Duque, “para que se ponga la mano en el corazón”.

“No ha habido respuestas del gobierno para que ella se venga para Colombia. Incluso la ha llamado el mismo embajador de Colombia allá en Rusia, siempre hablan es que ella pueda hacerse el tratamiento en Rusia (...) pero lo que tiene mi hija es una enfermedad grave, gravísima, el tratamiento es quimioterapia y hasta los mismos médicos rusos le dijeron que preferiblemente esté un familiar, porque el tratamiento es muy fuerte, es muy agresivo, tiene muchas secuelas. Piden que por su estabilidad emocional esté un familiar”, relató.

“Ella tiene cuatro años de estar estudiando en Rusia. El cáncer ha sido asintomático, realmente, está en etapa cuatro, está haciendo metástasis. Mi hija, físicamente pareciera no estar enferma. Hace dos semanas fue que le diagnosticaron el cáncer, antes de eso ella había conseguido un vuelo para venirse a Colombia pero se lo cancelaron precisamente por el tema del coronavirus”, narró.

La familia de Valeria Guerrero pide ahora la ayuda del Gobierno para que ella pueda regresar al país. “Mi hija está desesperada, ella se quiere venir, hicimos todos los trámites ante la embajada y no ha habido respuesta en la solicitud de un vuelo humanitario, hay otros 15 colombianos en Rusia que quieren regresar a Colombia. No es un capricho de nosotros, imagínate, mi hija tiene cáncer, se está muriendo, los mismos doctores le dijeron que se hiciera el tratamiento acá y nosotros estamos atados de manos. No entendemos cómo otros países hacen vuelos humanitarios para sus ciudadanos y Colombia no”, aseguró el papá de la colombiana.