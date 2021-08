Miles de personas evocan a Luther King en Washington por el derecho al voto

Emma P. Ward, Ms. Senior DC 2011.

Desde ese púlpito, y con el Capitolio no muy lejos, la joven interpeló a los congresistas: “Si usted es un legislador que protege las armas de fuego ¿Por qué no protege el derecho a voto? Eso es completamente inaceptable”, se quejó.

¿CÓMO ES POSIBLE PROTEGER LAS ARMAS Y NO EL DERECHO A VOTO?

Los afroamericanos “estamos excluidos de la democracia, es horrible, no quieren que votemos, no quieren que tengamos voz”, lamentó esta mujer con largas rastas en el cabello y que hoy celebraba su cumpleaños.

Consciente de la paradoja de que pida el voto cuando ni siquiera tiene la edad necesaria para sufragar, la adolescente explicó que las decisiones que toman los adultos afectan a los menores de edad.

“Por tanto, tenemos que exigir a nuestros líderes (políticos) que hagan su trabajo, protestando y a través del activismo, estas son las herramientas que tenemos y debemos usarlas contra ellos -siguió-. Me he manifestado porque esto no es un juego, va de asuntos y políticas que afectan nuestras vidas.

Yolanda King terminó su alocución con unas palabras de su abuelo que pronunció en español: “Libres al fin, libres al fin, gracias a dios todopoderoso, por fin somos libres”, dijo sonriente.

En paralelo a la de Washington, hubo marchas similares en Atlanta, Houston, Phoenix y Miami.

Pese a que muchas personas se echaron a la calle este sábado, las manifestaciones de este año están siendo menos multitudinarias que las de 2020, que se produjeron al calor de las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Minesota) en mayo.