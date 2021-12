Miles de personas marchan en Buenos Aires para rechazar el acuerdo con el FMI

De acuerdo con lo pactado hace tres años, el país suramericano debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

“Volvemos a la calle para decirle no al acuerdo con el FMI, no al pago de la deuda externa y no al ajuste que quieren llevar adelante, que va en contra de los trabajadores y del pueblo”, aseveró Fierro.

AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

El FMI destacó este viernes haber logrado “avances” en las reuniones que durante cinco días un equipo del organismo mantuvo con representantes del Ministerio de Economía y del Banco Central argentino.