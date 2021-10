Ministro uruguayo dice que comprar aviones a España fue excelente y envidiado

Javier García.

Para el diputado, la compra se efectuó “sin informes técnicos previos” y, aunque comparte la necesidad de invertir en Defensa y hacer un recambio de flota, está “convencido” de que se trató de una compra muy cara que le traerá “un conjunto de costos muy importantes” al país.

“Queda claro que el Gobierno (de Uruguay) decidió cerrar el negocio con el Gobierno español sin contar con informes jurídicos previos. No venimos a pedir la cabeza del ministro, no vamos a pedir la renuncia porque no creemos que, en este caso, sea la forma de contribuir a los desafíos que tiene el país. Lo que sí exigimos es respeto, que se nos hable con la verdad”, concluyó.