Muere Anne Rice autora de “Entrevista con el vampiro”

Nacida como Howard Allen Frances O’Brien en 1941, se crió en Nueva Orleans, donde se desarrollaron muchas de sus novelas. Su padre trabajaba para el servicio postal, pero hacía esculturas y escribía ficción al margen. Su hermana mayor, Alice Borchardt, también escribió ficción fantástica y de terror. Su madre murió cuando Rice tenía 15 años.

Criada en una familia católica irlandesa, Rice escribió sobre su fluctuante viaje espiritual, incluidas las memorias de 2008 “Called Out of Darkness: A Spiritual Confession”. Pero en 2010, anunció que ya no era cristiana, diciendo “me niego a ser antigay. Me niego a ser antifeminista. Me niego a estar en contra de los anticonceptivos”.

Se prevé que Rice será enterrada en una ceremonia privada en el mausoleo familiar en Nueva Orleans en una fecha no revelada, según el comunicado. El año que viene se celebrará un acto en homenaje a su vida.