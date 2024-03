Muere niña de apenas 8 años tras ser succionada por la tubería de una piscina

“Aliyah fue violentamente succionada por un ducto de entre 12 y 16 pulgadas del sistema de drenaje de la alberca”, indicó el informe de la Policía.

Tras la tragedia, Daniela envió un mensaje emotivo a su hija: “Dicen que todos tenemos nuestro destino marcado, más no logro entender por qué el tuyo fue así. Gracias, mi amor, por los 8 años que nos regalaste a tu lado”. Añadió: “Te voy a amar por toda la eternidad. Eres lo más bello que Dios me ha dado y tras cada batalla que pasamos juntas, esta no la ganamos. Descansa en paz, mi güera hermosa. Por siempre tú”.