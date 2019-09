Mujer lanza bomba molotov a oficina de inmigración

Una mujer arrojó una bomba molotov con la mecha encendida en el vestíbulo de una oficina de la agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración en Oakland Park, Florida. No hubo heridos, de acuerdo con un informe del incidente enviado a funcionarios del gobierno federal y al que tuvo acceso The Associated Press.

La mujer ingresó a la oficina el viernes por la tarde y arrojó una botella llena de gasolina y con la mecha encendida. La mecha se separó de la botella y la gasolina no se encendió, según el reporte. Agentes policiales creen que el incidente no está relacionado con otros en que fueron atacadas oficinas del Departamento de Seguridad Nacional.

Ken Cuccinelli, director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dijo en un tuit que el incidente fue “un ejemplo más del uso de la violencia en lugar del debate de parte de aquellos que se oponen a la debida aplicación de nuestras leyes de inmigración”.

Agentes de seguridad esposaron a la mujer que arrojó el artefacto y la entregaron al Servicio de Protección Federal. Según documentos judiciales, el incidente fue captado por las cámaras de vigilancia.

La mujer, Cellicia Hunt, fue acusada de intento malicioso de dañar o destruir con fuego un inmueble federal, se lee en los documentos de la corte. La mujer de 35 años deberá comparecer ante un tribunal federal en Fort Lauderdale, Florida, el martes.

Permanece detenida sin derecho a fianza en una cárcel local y se desconoce si cuenta con un abogado que pudiera hacer declaraciones sobre el caso.

Aunque no hubo heridos en el ataque, una persona dijo sentirse mal debido al olor de la gasolina, y la oficina suspendió labores.

El incidente se registra en un momento en que aumenta la preocupación por los ataques contra agencias inmigratorias durante un periodo de intensas emociones y escrutinio y al tiempo que el presidente Donald Trump intenta seguir adelante con importantes cambios en su tema distintivo y animar a su base de seguidores al cumplir con sus promesas de campaña.

Cuccinelli, que apoya las severas políticas inmigratorias de Trump, ha presidido importantes cambios políticos que han generado críticas de los defensores de los derechos de inmigrantes.

Un importante cambio podría ser negar la residencia a muchos migrantes que utilizan Medicaid, vales para alimentos, cupones para vivienda u otras formas de asistencia pública. Cuccinelli también defendió los cambios realizados a un acuerdo aprobado hace años que dicta cómo se cuida a niños bajo custodia gubernamental y cuánto tiempo pueden estar detenidos.

Hace como dos semanas en San Antonio, al menos un vehículo se acercó a un edificio que alberga oficinas del Servicio en Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) y un hombre disparó a través de la ventana, informaron funcionarios del FBI. Nadie resultó lesionado. Otro edificio utilizado por el ICE también fue baleado.