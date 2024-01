Neuralink, de Elon Musk, hizo primer implante de su dispositivo en un humano

El paciente recibió el implante el domingo y “se está recuperando bien”, dijo Musk el lunes en un mensaje en X, la plataforma antes conocida como Twitter. Añadió que “los resultados preliminares muestran un prometedor aumento en la detección de picos neuronales”.

Musk, fundador de Neuralink, no dio más detalles sobre el paciente. Cuando Neuralink anunció en septiembre que comenzaría a reclutar gente, dijo que buscaba personas con cuadriplejia causada por lesiones en la médula espinal o esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Neuralink es uno de los muchos grupos que trabajan para enlazar el sistema nervioso a computadoras con el objetivo de ayudar en el tratamiento de trastornos cerebrales, superar lesiones cerebrales y otras aplicaciones. Actualmente se realizan más de 40 pruebas de interface entre el cerebro y una computadora, de acuerdo con clinicaltrials.gov.

Neuralink republicó el mensaje de Musk en la red social X, pero no dio más detalles sobre el implante humano. La compañía no ha respondido a una solicitud de comentarios realizada el martes por The Associated Press. Lea aquí: Una mujer es herida de gravedad por el ataque de un tiburón toro

Neuralink anunció previamente que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) había aprobado su “exención de dispositivo en investigación”, lo cual, en términos generales, permite que un patrocinador inicie un estudio clínico “en pacientes que cumplan con los criterios de inclusión”, señaló el martes la FDA. El organismo dijo que no puede confirmar o revelar información sobre un estudio en particular.