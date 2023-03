Nicaragua plantea suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano

El Gobierno de Nicaragua informó este domingo que “se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas” con el Estado del Vaticano, luego de que el papa Francisco calificara como “dictadura grosera” al régimen de Daniel Ortega.

"Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas", indicó el Ministerio nicaragüense de Relaciones Exteriores en una nota de prensa.

El papa Francisco calificó como una “dictadura grosera” el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión, según una entrevista publicada el viernes pasado.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.

En el documento, Nicaragua hizo notar este domingo “cómo los medios vinculados al terrorismo golpista que atacó y asesinó al pueblo nicaragüense en abril 2018, fueron quienes divulgaron esa noticia tergiversada que en estos tiempos se conoce, como noticia falsa”, en referencia a que ya se había dado una ruptura de las relaciones diplomáticas.

“Una más en su cuenta”, avisó la Cancillería nicaragüense.