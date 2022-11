“No podemos estar mal preparados”: científicos estudian lenguaje extraterrestre

Hasta ahora, no se ha podido comprobar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Pero, si se confirmara que esta existe, ¿Qué tan preparada está la humanidad para establecer una comunicación segura y responsable con extraterrestres? Y esta vez no es precisamente el lenguaje de Mafe Walker.

“Pero tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento no solo para evaluar las pruebas, sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora”, agregó.

“No podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados”

Los investigadores han creado, por primera vez, un lugar donde podrán coordinar el desarrollo de un marco de preparación. La idea es trabajar en temas como el “desciframiento de mensajes” o el análisis de datos hasta el desarrollo de “protocolos reguladores, legislación espacial y estrategias de impacto social”.

“¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Pero sí sabemos que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados -desde el punto de vista científico, social y político- para un acontecimiento que podría hacerse realidad tan pronto como mañana, y que no podemos permitirnos gestionar mal”, concluyó Elliott.