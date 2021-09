Nueva York recuerda los atentados del 11S 20 años después con un acto solemne

“Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario”, afirmó Low.

Pese a que cientos de familiares estaban presentes en la ceremonia, que mostraban fotos de sus seres queridos, algunos de los allegados de las víctimas no pudieron acceder al acto, en el que había fuertes medidas de seguridad.

Junto a ellos, cientos de personas más se acumulaban en los aledaños del memorial del 11S, muchas de ellas portando rosas rojas y banderas estadounidenses en señal de respeto a las víctimas.

En la ceremonia, en la que el cantautor Bruce Springsteen interpretó su canción “I’ll See You in My Dreams” (Te veré en mis sueños), se marcaron con momentos de silencio los instantes en los que tres de los aviones que fueron secuestrados el 11 de septiembre impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y un cuarto cayó en una explanada en Pensilvania. ([Video] Cuatro razones por las que el 11S cambió el curso de la historia).

En el evento, al que acudieron junto a sus maridos las antiguas primeras damas de EEUU Hillary Clinton y Michelle Obama, también se recordaron los momentos en los que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York.

Las fuerzas del orden desplegaron importantes medidas de seguridad, con la presencia por toda la Gran Manzana de miles de agentes y unidades de detección de bombas, mientras que los accesos a las bocas de metro cercanas a la Zona Cero estaban tomadas por policías armados.