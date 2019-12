Nueve exaltos cargos de Bolivia permanecen refugiados en embajada de México

Nueve antiguos funcionarios de la administración del expresidente boliviano Evo Morales, entre ellos cinco de sus ministros, se encuentran refugiados en la embajada de México en La Paz, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció el lunes actos de intimidación por la instalación de un cerco policial.

Un funcionario federal de México que conoce la situación y pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa dijo a The Associated Press que entre los refugiados está Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia y quien fuera mano derecha de Morales, que está acusado por el gobierno interino de sedición y terrorismo.

También está el extitular de Defensa, Eduardo Zavaleta; el de Justicia, Héctor Enrique Arce; el de Minería, Félix César Navarro; el de Gobierno, José Hugo Moldiz; y la de Culturas, Antonia Wilma Alanoca, así como dos ex viceministros y quien fuera responsable de la Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación, Nicolás Laguna.

El Ministerio Público y la policía de Bolivia acusan a varios de estos exservidores públicos de fraude electoral tras los polémicos comicios generales realizados en ese país el pasado 20 de octubre.

Tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre, la senadora opositora Jeanine Áñez se declaró presidenta interina de la nación sudamericana mientras se convoca a nuevas elecciones.

Las relaciones entre el gobierno mexicano y el que actualmente lidera Bolivia se tensaron después de que México diera asilo a excolaboradores de Morales en su sede diplomática en La Paz -llegó a haber una treintena de personas, dijo la fuente anónima a la AP- y López Obrador recibiera a Morales en Ciudad de México.