Oposición aventaja resultados de elecciones en Honduras

Los hondureños no quieren que se repita la historia de los comicios de 2017, cuando Juan Orlando Hernández sumó un periodo más en el gobierno en medio de protestas y acusaciones de fraude. Hasta ahora el Partido Nacional lleva 12 años en el poder y la candidata con más probabilidades de cambio es Castro. La ex primera dama aspira por tercera vez a la presidencia y es la única de 13 candidatos opositores con posibilidades de derrotar a Asfura, el alcalde de Tegucigalpa.

“Esperamos que estas elecciones sean transparentes, no importa quién gane, pero que gane limpio”, dijo a The Associated Press José Alvarado, un abogado de 55 años de edad, luego de votar. “Ya estamos cansados de tanta sinvergüenzura, queremos que ganen los mejores. Me levanté temprano para votar con entusiasmo, porque si la gente no le pone interés a esto, estamos perdidos”, advirtió.

El director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, declaró a The Associated Press que en este punto todavía sería apresurado decir que los datos son irreversibles, ya que se debería contar por lo menos con el 70% de las actas escrutadas.

Sin embargo, consideró que entre Castro y Asfura existe una brecha de 20% que sería muy difícil revertir.

“El Partido Nacional necesitaría 360.000 votos para darle vuelta al resultado y que Libre no siga sumando. El Partido Nacional está abogando por las actas rurales, pero yo pienso que estamos ante una virtual ganadora”, declaró León.

El pueblo hondureño salió a votar el domingo de forma masiva, según León. De los 5,2 millones de electorales el 68% votó.

El CNE confirmó en un comunicado el domingo por la tarde que la página web que permitía a los votantes averiguar dónde debían votar había estado inactiva y una investigación inicial sugirió un ataque a sus servidores. Las quejas sobre el bloqueo del sitio habían comenzado el sábado.

Los expertos dijeron que las elecciones dependerán de si aquellos insatisfechos con el Partido Nacional acuden a las urnas en números suficientes para derrotar a la poderosa maquinaria electoral del presidente. Numerosos hondureños han reportado haber recibido llamadas telefónicas del partido ofreciendo varios pagos y otras prestaciones del gobierno y recordándoles que votasen. Algunas llamadas ofrecieron organizar transporte a los sitios de votación.