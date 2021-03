Panamá abre investigación sobre buque “Ever Given” encallado en canal de Suez

“Aún no se han determinado las razones que ocasionaron” que encallara el “Ever Given”, dijo la Autoridad Marítima de Panamá, el país que lidera la flota mercante mundial con más de 8.500 buques abanderados.

La autoridad panameña resaltó que “hasta el momento no existe contaminación ni heridos, solamente algunos daños estructurales en el buque” por este accidente, y que “se está buscando la mejor manera de dar una solución a esta situación, teniendo en cuenta la importancia estratégica del lugar donde se da el incidente”.

La Autoridad del Canal de Suez anunció este jueves la suspensión “de manera temporal” del tráfico en el canal “hasta que terminen las obras de reflotación “Ever Given”, en tanto que siguen los trabajos para desbloquear la vía marítima.

El “Ever Given”, con 400 metros de metros de largo (eslora), unos 59 metros de metros de ancho (manga) y 15,7 metros de calado, es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo con capacidad para transportar 220.940 toneladas y hasta 20.388 contenedores de tamaño estándar de 20 pies.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la empresa gestora de la mercancía que transporta el Ever Given, descartó este jueves que el incidente se debiera a un fallo técnico e indicó que la tripulación está a salvo y no hay daños en la embarcación.