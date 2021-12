Panamá lanza un programa de canje de armas ilegales por bonos de alimentos

En ese marco, el ministro de Seguridad, Juan Pino, destacó este lunes, en un evento organizado por la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que la gran mayoría de los homicidios dolosos en el país de perpetran con armas de fuego.

Las armas ilegales se han convertido en una “pandemia”, ya que en Panamá “casi el 80 % de los homicidios dolosos son por armas de fuego”, afirmó Pino.

“Panamá ha hecho grandes esfuerzos en esta lucha contra el control del tráfico ilícito de armas de fuego”, señaló el ministro y destacó que en los dos años y medio de gestión del actual Gobierno se han destruido cerca de 15.000 armas de fuego ilegales, “un 50 % más” que en los dos periodos gubernamentales anteriores.

DUDAS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA INICIATIVA

Para el investigador social Gilberto Toro, estas iniciativas solo son campañas para presentar algún tipo de resultados, pero “no se logra mucho con eso (del intercambio de armas) porque no va acompañado de un proceso verdaderamente efectivo de transformación social”.

A este tipo de proceso, dijo Toro a Efe, los involucrados van “nada más por interés”, pensando “’a cambio de qué voy a entregar yo esta arma’. Y generalmente no se entrega el arma principal, se entrega el arma de segunda, de tercera, el chunche (cualquier objeto o cosa vieja) como lo llamamos nosotros”.

“En la experiencia que yo he tenido con el tema del armas, ese es un tema que yo aprendí a no negociarlo, porque eso debe formar parte de un proceso de toma de decisión del propio delincuente o involucrado, que de repente dice ‘ya yo no quiero cargar con esto, yo necesito, si voy a cambiar mi vida, deshacerme de esta arma’, y da el paso”, explicó Toro.

Panamá experimenta un alza en los homicidios, que hasta octubre pasado sumaron 463, un 10,5 % más que los 419 registrados en el mismo período de 2020, según cifras de la Fiscalía.

Las autoridades atribuyen estos hechos violentos en gran medida al crimen organizado y el narcotráfico, y también a rivalidades entre grupos y bandas de pandilleros, así como al tráfico ilícito de armas.