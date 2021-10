Papa: los subsidios solo pueden ser provisorios, el objetivo es el trabajo

El papa aseguró este jueves que, aunque siempre se ha mostrado a favor de los subsidios a los trabajadores, “estos sólo pueden ser una ayuda provisoria” porque el objetivo es que haya trabajo para todos.

El pontífice hizo esta consideración en un mensaje para el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina.

Francisco inició su alocución deseando “de corazón” que este espacio de diálogo “sea un momento de verdadero intercambio que pueda recoger el aporte innovador de los empresarios y el de los trabajadores que luchan por su dignidad y por sus familias”.

“Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad”, agregó.