“Papá, no le digas nada a mamá”: últimas palabras de karateca ejecutado

La joven iraní Mahsa Amini, de 22 años, falleció como consecuencia del infarto y el coma que sufrió en una comisaría, donde estaba detenida por la Policía de la moral por no llevar bien el velo, informaron medios del país persa. Lea aquí: ¡Indignante! Joven iraní murió tras ser capturada por no llevar bien el velo

El padre de Karami, denunció a medios iraníes que las autoridades judiciales no les habían permitido elegir a un abogado y que el letrado seleccionado para ellos no respondía a sus llamadas.

Ellos dijeron que era legal, pero no me permitieron buscarle un abogado. Pedí y argumenté, pero, a pesar de todo lo que hice, ellos no me dieron respuesta”

Padre del joven ejecutado.

“El abogado que le dieron me dijo que podía contratar a otro, y yo le dije ‘sí, eso es lo que quiero porque tú no has hecho nada para defender a mi hijo, tú no preparaste la defensa”, añadió.

Desgarrador último adiós De rodillas sobre la tumba, rodeados de flores, y expensado su dolor, se logra ver en el video compartido en redes sociales, a la familia de Karami dándole el último adiós.

En las imágenes, el padre de la víctima, en medio de su llanto, se despide de su hijo elevando una fotografía al cielo.

BOULEVERSANT. Le père de Mohammad Mehdi Karami, manifestant pendu samedi 7 janvier, embrasse la tombe de Seyed Mohammad Hosseini, autre contestataire exécuté le même jour mais qui n’avait plus aucun parent.« Que je me sacrifie pour toi Seyed Mohammad », lui glisse-t-il en pleurs pic.twitter.com/6702Zc7s9j — Armin Arefi (@arminarefi) January 9, 2023