Papa se indignó: una mujer le pidió que bendijera a su “hijo perruno”

Continuó relatando que en una ocasión él mismo perdió la paciencia con una mujer. “Hace quince días, en la Audiencia de los miércoles, yo iba a saludar, y llegué ante una señora, de unos cincuenta años más o menos; saludé a la señora, y ella abrió una bolsa, y me dijo: ‘Bendígamelo, mi bebé’. (Era) ¡un perrito! Ahí no tuve paciencia y regañé a la señora: ¡señora, tantos niños tienen hambre, y usted con el perrito!”. Lea además: Así fue el encuentro entre el papa Francisco y Zelenski

Sin embargo, esta no es la primera vez que el papa se refiere al tema de las mascotas y del lugar que actualmente estas ocupan en la vida de las personas. En enero de 2022, el Pontífice criticó que en muchas parejas a los perros y a los gatos se les da el lugar de hijos.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros, dos gatos... Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos”, señaló el Papa Francisco en aquella oportunidad. Lea además: Lina Tejeiro, indignada: “¿Cuantos hijos tiene el papa Francisco?”