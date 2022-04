Partido de Leopoldo López acusa a dirigente de apoyar a Maduro

“Usted puede tener diferencias, (...) que la política de Voluntad Popular no sea la más acertada, (...) lo que sí no se perdona es que, después de que usted adversó a este modelo que, por el poder de facto, gobierna en Venezuela, usted salga a decir que cree que se puede vivir en dictadura, que se puede trabajar con Nicolás”, dijo Superlano.

Explicó que el país se debate entre dos tesis políticas: “una de aquellos que tratan de normalizar las instituciones (...) que trata de hacer ver al país que está entrando en un proceso de normalidad, cuando realmente no es así; y otra que se resiste a caer en la tentación; otra que, más allá de la persecución, sigue diciendo presente”.

“Voluntad Popular está con esa tesis, con la que no se normaliza, con la que no le lava la cara al régimen, en la que no se presta a sinvergüenzuras, en la que no doblega sus rodillas ante la dictadura. Es la Voluntad Popular que defendemos”, expresó.

Sin embargo, al menos 140 militantes de VP renunciaron a su militancia entre febrero y marzo, de acuerdo con el exmiembro de la formación David Sosa.