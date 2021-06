Pedro Castillo pide asumir con “madurez” resultados del balotaje en Perú

Castillo comentó que la jornada es una fiesta democrática y que serán “respetuosos en cuanto haya un anuncio oficial”.

El candidato izquierdista asistió más temprano al tradicional desayuno junto a su familia y luego hizo recorridos por la localidad de Chugur.

“A todos los espacios abiertos a los cuales me he dirigido con anticipación, siempre vengo a esas canteras, no puedo dejar de volver a pisar esos lugares porque ahí está el pueblo, así de sencillo”, expresó.

El aspirante presidencial adelantó que no estará en Lima a la hora de la difusión de los primeros resultados, tras señalar que tuvo contacto con la familia y que en este momento le “preocupa la salud” de sus padres.

“Voy a ver de qué manera hago que mis padres se sientan más tranquilos, porque primero es la salud y la vida de mi familia”, acotó.

Pedro Castillo es el candidato que recibió el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta electoral del 11 de abril pasado, por lo que este domingo se mide en segunda vuelta a su contrincante Keiko Fujimori ( Fuerza Popular).