Portugal adelanta el alivio de restricciones tras acelerar la vacunación

NUEVA META: 85 % DE VACUNADOS

Alcanzado el 70 % con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, la siguiente meta es llegar al 85 %, que permitirá pasar a la tercera fase y que estaba prevista para octubre, aunque la ministra de Presidencia admitió que la “expectativa” es que también pueda adelantarse.

Aun así, Vieira da Silva dejó un aviso para no bajar la guardia: “La pandemia todavía no acabó, más de una vez en los últimos meses nos sorprendió con nuevas variantes y evoluciones que no esperábamos”, recordó.

Por ahora, la situación se mantiene estable y este viernes se notificaron 2.507 contagios en Portugal, en línea con el dato de hace una semana, y nueve muertes.

La incidencia a 14 días está en 312,3 casos por 100.000 habitantes y el Rt en 0,98, mientras que en los hospitales hay 687 personas ingresadas con el virus (una menos que el día anterior), de las que 143 están en cuidados intensivos.

Portugal, con 10 millones de habitantes, suma desde que empezó la pandemia 1.014.632 casos confirmados de COVID-19 y 17.622 muertes.