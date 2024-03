Prisión contra hijo de vicepresidenta de Ecuador por tráfico de influencias

Una jueza de Ecuador dispuso el viernes prisión preventiva para Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de Ecuador, por una acusación de presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia.

La magistrada, María Fernanda Castro, aceptó en la madrugada el viernes el pedido de la Fiscalía, que considera a Barreiro como autor directo de los hechos.

Según informó la Fiscalía, un funcionario de la vicepresidencia denunció a Barreiro, quien junto a otra persona, le ofreció un empleo al que accedió en diciembre de 2023 con un sueldo de 3.200 dólares. De esa cantidad, debía entregar un monto que se fijó en 1.700 dólares.

Para garantizar el pago, el perjudicado habría firmado una letra de cambio por 30.600 dólares, en respaldo al monto que le correspondía entregar en un año.

Entre los elementos de sustento presentados por la Fiscalía constan la versión del denunciante, informes de seguimiento y audios de las conversaciones, entre otros.

Los jueces ordenan prisión preventiva cuando hay riesgo de fuga de los acusados. Barreiro fue detenido el jueves en la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros (192 millas) al sur de la capital, Quito.

La vicepresidenta, Verónica Abad, que está en Israel atendiendo una orden del presidente, Daniel Noboa, no se ha pronunciado acerca de este caso. La embajada de Ecuador en Israel no respondió de inmediato a las llamadas de The Associated Press.