Procesan a altos mandos de la Armada argentina por hundimiento del ARA San Juan

La justicia argentina procesó este martes 4 de febrero a seis altos mandos de la Armada en el caso del hundimiento del submarino ARA San Juan y rechazó investigar al expresidente del país Mauricio Macri (2015-2019) y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

Tras la desaparición del submarino en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo y su hallazgo un año después hundido en el fondo del Atlántico, la causa se elevó a juicio oral e incluye embargos monetarios para los procesados, informó la agencia Estatal Télam.

En la resolución, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez acusó a los seis altos mandos de la Armada argentina de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea”.

Los procesados son Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Los altos mandos recibieron embargos que oscilan entre los 2 y los 3,5 millones de pesos (entre 31.746 y 55.555 dólares), mientras que José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, fue sobreseído.