Putin defiende su derecho a reelegirse en el Kremlin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, defendió hoy tanto su derecho a seguir en el Kremlin después de 2024 como los planes de reelección de su colega estadounidense, Joe Biden.

“En virtud de la Constitución tengo el derecho a postular a un nuevo mandato. ¿Lo haré o no? Aún no lo he decidido”, dijo Putin durante el foro de inversión VTB “Rusia llama”.

Putin, que llegó al poder en el año 2000, subrayó que “la mera existencia de dicho derecho ya es un factor político estabilizador”.

“El hecho de ostentar ese derecho es por ahora suficiente. Es prematuro hablar de quién y qué planea de cara a 2024”, señaló.